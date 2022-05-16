Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları Marmaray'da kavga etti

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları Marmaray'da kavga etti

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında arbede yaşanırken, Trabzonsporlu 3 taraftar istasyonun kullanılmayan alanına geçerek kurtuldu.

İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.

Sözlü tartışma kavgaya dönüştü

İHA'nın haberine göre; Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları Marmaray'da kavga etti - VİDEO

Trabzonsporlu 3 taraftara saldırdılar

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftara tekme tokat saldırdı.

Trenden çıkarak kendilerini kurtardılar

Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maçlar öncesinde de kavga yaşanmıştı

Fenerbahçeli taraftarlar benzin istasyonunda Trabzonsporlu taraftarların önünü keserken, Trabzonsporlu taraftarlar da içinde kadın ve çocukların yer aldığı bir otobüsü hedef aldı.

Trabzonspor taraftarı, maça gitmek isteyen Fenerbahçeli taraftarların yer aldığı otobüse saldırdı.

Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar birbirlerine saldırdı - HABER İÇİN TIKLAYIN