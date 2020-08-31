Fenerbahçe, Vedat Muriç için 22 milyon euro istiyor

Fenerbahçe, Vedat Muriç için 22 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç için İtalyan kulübü Lazio'nun ısrarı sürüyor. Son olarak 19 milyon euro veren Lazio'ya sarı-lacivertliler, "22 milyondan aşağıya bu iş olmaz" cevabını verdi.

Lazio ile Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü Vedat Muriç için pazarlığı sürüyor.

LAZIO 19 MİLYON VERİYOR, FENERBAHÇE 22 MİLYON İSTİYOR

Sky Sport Italia'nın haberine göre; kıran kırana geçen görüşmelerde İtalyan ekibi, 15 milyon euro ile geldiği tekliften 4 milyon euro daha artırarak 19 milyon euro teklifte bulundu.

İlk görüşmeden bu yana 20 milyon euro diyen sarı-lacivertli yönetim ise son gelişmelerin ardından istediği rakamı 22 milyon euroya çıkardı. İki kulüp arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Vedat Muriç'in ise Lazio ile anlaştığı ve Fenerbahçe'nin de anlaşması sonrası Roma'ya gideceği ve Lazio'ya 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Öte yandan, Rizespor'dan 3.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Muriç'in transfer kârının yüzde 15'i Karadeniz ekibine transfer olacak.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriç, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriç ayrıca, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 elemelerinde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.