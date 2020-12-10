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    Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı

    Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı

    Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer eden Lazio, sözleşmedeki madde gereği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığı için sarı-lacivetlilere 9.5 milyon lira daha ödeme yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 13:12
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 13:41
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    Fenerbahçe, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine sattığı Vedat Muriç'in sözleşmesine özel bir madde ekletmiş ve Şampiyonlar Ligi bonusu istemişti.

    Lazio'nun, Devler Ligi F grubunda 10 puan toplayarak Borussia Dortmund ile birlikte son 16'ya yükselmesi, sarı-lacivertlilere yaradı.

    9.5 MİLYON TL

    Gruptan çıkan Roma ekibi, kontrat gereği Fenerbahçe'ye 9.5 milyon TL daha ödeyecek.

    Fenerbahçe Vedat Muriç ten yine para kazandı #1

    HENÜZ GOLÜ YOK

    4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Lazio formasıyla toplam 8 maça çıkan Kosovalı golcü, henüz gol veya asist üretemedi.

    Fenerbahçe Vedat Muriç ten yine para kazandı #2

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