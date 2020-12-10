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- Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı
Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı
Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer eden Lazio, sözleşmedeki madde gereği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığı için sarı-lacivetlilere 9.5 milyon lira daha ödeme yapacak.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 13:12
- Güncelleme : 10.12.2020 - 13:41
Fenerbahçe, sezon başında 17.5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine sattığı Vedat Muriç'in sözleşmesine özel bir madde ekletmiş ve Şampiyonlar Ligi bonusu istemişti.
Lazio'nun, Devler Ligi F grubunda 10 puan toplayarak Borussia Dortmund ile birlikte son 16'ya yükselmesi, sarı-lacivertlilere yaradı.
9.5 MİLYON TL
Gruptan çıkan Roma ekibi, kontrat gereği Fenerbahçe'ye 9.5 milyon TL daha ödeyecek.
HENÜZ GOLÜ YOK
4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Lazio formasıyla toplam 8 maça çıkan Kosovalı golcü, henüz gol veya asist üretemedi.