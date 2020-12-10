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Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı

Fenerbahçe Vedat Muriç'ten yine para kazandı

Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer eden Lazio, sözleşmedeki madde gereği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığı için sarı-lacivetlilere 9.5 milyon lira daha ödeme yapacak.