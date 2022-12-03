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    Fenerbahçe, Villarreal'i iki golle geçti

    Fenerbahçe, hazırlık maçında LaLiga takımlarından Villarreal'i 2-1 mağlup etti.
    • 03.12.2022 - 20:59
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    Fenerbahçe, Villarreal'i iki golle geçti

    Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.

    Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

    Fenerbahçe iki golle kazandı

    Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golü ise 24. dakikada Etienne Capoue'den geldi.

    Fenerbahçe, Villarreal i iki golle geçti #1

    İrfan Can Eğribayat ilk kez forma giydi

    Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda Osman Ertuğrul Çetin yerine oyuna dahil oldu ve ilk sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı.

    Fenerbahçe'de ayrıca ilk yarıda lisansları çıkarılmayan Bruma ve Mauricio Lemos gibi isimler de ikinci yarıda oyuna girdi.

    Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşacak

    Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.

    Fenerbahçe, Villarreal i iki golle geçti #2

    Fenerbahçe, Villarreal i iki golle geçti #3


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