Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için kırmızı kart bekledi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kritik maçın son dakikalarında ise tansiyon bir hayli yükseldi.
ABOUBAKAR İÇİN KIRMIZI BEKLENDİ
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Fred ile Vincent Aboubakar arasında tartışma yaşandı. İki oyuncu da sarı kart gördü.
Fred, Aboubakar'ın kendisine kafa attığını işaret ederek kırmızı kart bekledi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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