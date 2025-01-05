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Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için kırmızı kart bekledi

Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için kırmızı kart bekledi Fenerbahçe - Hatayspor maçında Fred ve Aboubakar arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe cephesi, Aboubakar için kırmızı kart bekledi.