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    Fenerbahçe Vitor Pereira'yla FIFA'lık oldu

    Fenerbahçe Vitor Pereira'yla FIFA'lık oldu

    Fenerbahçe'den ayrılmadan önce tazminatının tamamını isteyen Vitor Pereira'ya, sarı-lacivertli yönetim 1.5 milyon euro önerdi Portekizli hoca reddedince konu FIFA'ya taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 09:40
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    Sarı-lacivertlilerin, sezon başında yarım kalan hikayeyi tamamlamak için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.

    Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe’yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etti.

    Fenerbahçe Vitor Pereira yla FIFA lık oldu #1

    KONU FIFA’DA

    Bunun nedeni de ortaya çıktı. Yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon euroya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon eurosunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi.

    Fanatik'in haberine göre; Pereira, "Kalan 2.5 milyon euronun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı.

    Fenerbahçe Vitor Pereira yla FIFA lık oldu #2

    İKİNCİ KEZ TAZMİNAT

    Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan Pereira sözleşmesinin feshedilmesi sonrası 1.9 milyon euro tazminata hak kazanmıştı.

    Ali Koç başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Pereira'ya parasını ödemişti. Böylece Koç aynı teknik adama iki kez tazminat ödeyerek tarihe geçti.


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