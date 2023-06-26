Fenerbahçe, Wilfried Zaha'dan vazgeçmiyor Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe'de gündem tekrar Wilfried Zaha. Daha önce teklif sunup olumlu bir yanıt alamayan Fenerbahçe yönetimi oyuncu için yeni bir teklif sundu.

Teknik direktör bilmecesini çözememesine rağmen transferde üst üste önemli hamleler yapan Fenerbahçe durmuyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertliler en önemli hedeflerinden biri olan Wilfried Zaha konusunda da yeni bir hamle yaptı.

Lazio'yu geri çevirdi

Daha önce yıldız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan yönetim tatmin edici bir teklif sunamamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Zaha'nın taliplerinin her geçen gün artmasının ardından Fenerbahçe yeniden düğmeye bastı.

Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler, Fildişili kanat oyuncusuna imza parasıyla beraber yıllık 5 milyon euroluk teklif yaptı. Ayrıca masaya konulan sözleşmede başarıya bağlı birçok bonus maddesinin de bulunduğu belirlendi.

Son olarak Serie A ekibi Lazio ile masaya oturan Zaha'nın 10 gün içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

En iyi teklif Fener'den

Ancak; şu ana kadar 30 yaşındaki futbolcuya ekonomik anlamda en iyi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi. Zaha daha önce yaptığı açıklamada, kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek istediğini söylemişti. Sarı- Lacivertliler, bu transferi bitirebilmek için tüm şartlarını zorluyor.