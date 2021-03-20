Fenerbahçe, Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Liverpool'un tecrübeli futbolcusu Xherdan Shaqiri'yi transfer listesine aldı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, önemli bir isimle ilgileniyor.

SEVILLA DA İSTİYOR

Liverpool Echo'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma ihtimali bulunan Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor.

Öte yandan İsviçreli futbolunun Sevilla'nın da transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

YÜKSEK BONSERVİS ÖDENDİ

2018'de Stoke'tan 14.7 milyon euro karşılığında transfer edilen Shaqiri, şans bulmakta zorlandığı dönemler dışında sakatlık sorunlarıyla da Liverpool'da bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı. Bu sezon Liverpool'da toplam 18 maça çıkan Shaqiri, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

83 kez İsviçre Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki yıldızın Liverpool ile sözleşmesi 2023'te bitecek olsa da bu yaz Liverpool'dan ayrılabileceği belirtilmekte.