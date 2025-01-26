Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Değişiklikler büyük etki etti

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

Jose Mourinho'nun sarı kart cezası nedeniyle kulübede takımı yöneten Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"RUH OLARAK ÇOK DAHA İYİYDİK"

Foti, "İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?" sorusunun ardından, şu yanıtı verdi:

Hiç şüphe yok ki Alan ve Filip, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk.

"ZORLU BİR RAKİPTİ"

Foti, ayrıca, şu sözleri sarf etti: