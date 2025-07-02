Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu: Jhon Duran'ın maliyeti netleşti Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı yıldızın maaşının önemli bir kısmını üstlenecek ve kiralama bedeliyle birlikte transferin toplam maliyeti 20 milyon euroyu aşacak. Satın alma opsiyonu bulunmayan kiralık sözleşme 1 yıllık olacak.