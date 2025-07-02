Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuştu: Jhon Duran'ın maliyeti netleşti

Fenerbahçe, Al-Nassr’dan kiraladığı 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran için ödeyeceği maliyeti açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun maaşının büyük bölümünü karşılayacak.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Duran, sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe ile Al-Nassr arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmazken, transferin toplam maliyetinin 20 milyon euroyu aşacağı öğrenildi.
AL NASSR'A 77 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Aston Villa’daki performansıyla dikkat çeken Jhon Duran, ocak ayında Al-Nassr’a 77 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olmuştu.
Suudi kulübü, bu transferin ardından Talisca’nın Fenerbahçe’ye transferine onay vermişti.