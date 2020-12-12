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Fenerbahçe-Yeni Malatya - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 18:59
- Güncelleme : 12.12.2020 - 19:31
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28' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Ertaç yumruklayarak uzaklaştırdı.
22' Gol... Fenerbahçe 0-2 Yeni Malatyaspor (Umut Bulut)
19' Acquah'ın içeriye doğru yükselttiği topa Tetteh kafayı vurdu, şutunu Altay kurtardı.
16' Caner'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte topla buluşan Gökhan'ın içeri aşırttığı top üst ağlarda kaldı.
12' Fenerbahçe şu ana dek geriden uzun toplarla çıkmak dışında bir çözüm bulamadı.
9' Gol... Fenerbahçe 0-1 Yeni Malatyaspor (Adem Büyük)
7' Yeni Malatyaspor penaltı kazandı.
1' Maç başladı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıktı.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh