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    Fenerbahçe-Yeni Malatya maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 17:47
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    Fenerbahçe-Yeni Malatya maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkıyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

    Yeni Malatyaspor:

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