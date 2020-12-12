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Fenerbahçe-Yeni Malatya maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 17:47
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u yenerek yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe, galibiyet serisi oluşturmak için sahaya çıkıyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Yeni Malatyaspor: