Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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10' Gol... Fenerbahçe 1-0 Yeni Malatyaspor (Novak)

8’ Serdar Dursun’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

1' Yeni Malatyaspor savunmadan çıkarken İrfan Can bir anda rakip yarı alanın ortalarında topu önünde buldu ve kalecinin önde kaldığını görünce uzaklardan sol ayağıyla kaleyi denedi ancak bu top Ertaç'ın kucağına gitti.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe Stadı’nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Semih, Mustafa, Ndong, Aabid, Haddadi, Adem, Mounir, Tetteh.