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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...