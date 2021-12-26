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    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 09:56
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    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

    Bu kapsamda Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ie karşı karşıya gelecek.

    Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

    Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

    Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri...

    FENERBAHÇE- YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı, 26 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke; Nazım, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Crespo; İrfan Can, Mesut, Rossi; Valencia

    Yeni Malatyaspor: Ertaç; Sadık, Wallace, Semih; Hafez, Ndong, Aabid, Haddadi; Adem, Mounir; Tetteh

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