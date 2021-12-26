Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u rahat yendi

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek devreyi lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde bitirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

NOVAK REKOR KIRDI

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Filip Novak attı. Bu golle birlikte Filip Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana attığı 18 golle en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.





PELKAS BU SEZON İLK KEZ...

Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de tekrar fileleri havalandırdı.





3 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Süper Lİg'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 15 puanda kaldı ve ligde ilk devreyi son sırada kapattı.

Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.



