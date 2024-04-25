Fenerbahçe yeni sezonda kadroyu baştan kuracak Fenerbahçe'de sezon başında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sil baştan kurulum yapılacak.

ensonhaber.com

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan ve sırasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa'dan elenen Fenerbahçe'de tek umut lig kaldı.

Bitime 5 hafta kala Galatasaray, puan farkını 4'e çıkartıp avantajı ele geçirdi. Bu tabloyla birlikte takımın akıbeti de az çok şekillendi. Sezon başında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sil baştan kurulum yapılacak.

Kontratları bitiyor

Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Joshua King, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi'nin kontratı bitiyor.

Biletleri kesildi

Luan Peres, Serdar Aziz, Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent'in bileti kesildi.

Ciddi teklifler var

Ciddi teklifler alan Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Fred, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci gibi isimler için ayrılık ihtimali güçlü.

Yeni kadro kurmak zorunda

Öte yandan Emre Mor, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo da geri dönecek. Bu isimlerin de kalma şansı pek yok.

Sarı-lacivertlilerde seçilecek yönetim, yeni bir kadro kurmak zorunda kalacak.