Fenerbahçe, yeni transferi Bruma ile yollarını ayırmak istiyor

Yabancı sayısını 17’den 14’e düşürmek zorunda olan Fenerbahçe Novak ve Lemos dışında Bruma ile de yollarını ayırmaya planlıyor.

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncular sonrasında yabancı sayısı 17 oldu. Ancak sarı-lacivertliler bu 17 yabancıdan 3'ü ile yollarını ayırmak zorunda.

Fenerbahçeli yöneticilerin Filip Novak ve Mauricio Lemos ile ile birlikte PSV'den kadroya katılan Bruma'yı takımdan göndermeyi planlıyor. Novak ve Lemos ile görüşmeler devam ederken Bruma'da ciddi sıkıntılar olduğu belirtildi.

Avrupa'da forma giymeye devam etmek istiyor

PSV'den zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusunun Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediği Körfez ülkelerinde futbol oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Durum böyle olunca Bruma için transfer sezonu devam eden ülkelerden kulüp arayışlarına başlanıldı.

Yöneticiler yeni takım arayışında

Avrupa'da Yunanistan Rusya ve Belçika'da transfer dönemi devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi menajerlerle temasa geçerek Bruma'ya takım bulma arayışına girdiler.

Bruma takımda kalırsa Fenerbahçe ciddi zarara uğrayacak

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSV'nin gelişmelerden haberdar edilmesi ve onayının alınması gerekiyor. Bruma'ya kulüp bulunamayıp 14 kişilik yabancı kontenjanı listesine de alınmazsa Fenerbahçe oyuncunun maaşını ödemeye devam edeceği için ciddi bir zarara uğramış olacak.

Fenerbahçe'de 1'i ilk 11 olmak üzere 5 maça çıkan yeni transfer Bruma, 1 asist yaptı.