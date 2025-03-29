Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'den derbi sonrası paylaşım
Haber Merkezi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ, DERBİYİ KAZANDI

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

DERBİ SONRASI PAYLAŞIM

Fenerbahçe Yönetici Ahmet Ketenci, maçın ardından paylaşım yaptı.

Ahmet Ketenci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Kabe-i Şerif'in fotoğrafını paylaştı ve 'Elhamdülillah' yazdı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

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Emre Çalışkan
Editor