Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci'den derbi sonrası paylaşım

Haber Merkezi
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ, DERBİYİ KAZANDI
Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
DERBİ SONRASI PAYLAŞIM
Fenerbahçe Yönetici Ahmet Ketenci, maçın ardından paylaşım yaptı.
Ahmet Ketenci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Kabe-i Şerif'in fotoğrafını paylaştı ve 'Elhamdülillah' yazdı.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
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