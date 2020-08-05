Fenerbahçe yönetimi havuzdan çıkmayı düşünüyor

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TFF'nin belirlediği harcama limiti sonrası olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi, yayın havuzundan çıkma ve ligden çekilme gibi ihtimalleri masaya yatırdı.

Dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurduğu harcama limitleri, başta Fenerbahçelileri olmak üzere birçok taraftarı rahatsız etmişti.

Federasyonun, sarı-lacivertlilere %15'lik sapma dahil sadece 177 milyon liralık limit vermesi sonucu olağanüstü toplanan yönetimin, iki seçeneği masaya yatırdığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa, yayın havuzundan çıkmayı veya ligden çekilmeyi düşünüyor.

YÖNETİM, KONGREYE DE SORABİLİR

Toplantıda tartışılan bu konunun iyice düşünüleceği ve kararı Fenerbahçe kongre üyelerine de bırakılabileceği bildirildi.

TFF harcama limitlerini açıkladı