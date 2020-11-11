Fenerbahçe yönetimi şampiyonluk sözünü yasakladı

Sezon başında yapılan 18 transferle lige iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Ali Koç başta olmak üzere diğer tüm yöneticiler, camianın iddialı açıklamalar yapmasını istemiyor.

İyi bir takım kurduklarını ancak "Fenerbahçe kesin şampiyon" imajının takıma zarar vereceğini düşünen sarı-lacivertliler, Konyaspor yenilgisini bir ders olarak gördü. Kaybedilen 3 puana üzülseler bile, bu mağlubiyetin herkesin ayaklarının yere basmasını sağlayacağı düşünülüyor.





KONYASPOR YENİLGİSİ DERS OLDU

Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyetinin üzüntüsü yaşansa da bu yenilgi, sarı-lacivertliler açısından bir ders olarak görüldü.

18 transfer ve geniş kadro ile en güçlü şampiyon adayı olarak gösterilen Fenerbahçe, son haftaya kadar aldığı dört galibiyetle de iyice öne çıkmıştı. Sezon başından bu yana medya ve kamuoyunda yapılan, "Fenerbahçe kesin şampiyon" yorumları, Başkan Ali Koç ve yönetimini çok rahatsız ediyordu.

Son iki sezonda alınan dersler, özellikle geçen sezonun ikinci yarısında en güçlü şampiyon adayıyken sezonun 7. bitirilmesi, temkinli yaklaşılmasındaki en önemli etkendi.

İşte bu nedenle yönetim, ilk maçtan itibaren yönetim sezona adım adım bakmaya çalıştı. Ligin uzun bir maraton olduğu ve şampiyonluk için ellerinden gelen her şeyi yapacakları ifade edildi.

CAMİA HAVAYA GİRMİŞTİ

Röportaj ve açıklamalarda da takımdan bu konuyla ilgili dikkatli olunması ve çok iddialı cümleler kurulmaması istendi. Ancak Konyaspor maçı öncesine kadar yakalanan atmosfer, ister istemez hem camiayı hem de takımı havaya soktu.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor mağlubiyetiyle önemli bir kayıp yaşasa da bu durum, sezonun geri kalan uzun bölümü için ders niteliği taşıdı. Sezon başından bu yana yönetim ve başkanın altını çizdiği bu konuyla ilgili haklılığı son maçla birlikte ortaya çıktı.

Fenerbahçeliler, kaybedilen üç puana üzülse de bu mağlubiyetin herkesin ayaklarının yere basmasını sağlayacağını düşünüyor.