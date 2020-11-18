Fenerbahçe YouTube'da rakiplerle farkı açıyor

Ali Koç ile birlikte dijital projelere ağırlık veren Fenerbahçe'nin YouTube abone sayısında ezeli rakiplerle arasındaki fark da artıyor.

Birçok alanda birbiriyle rekabet halinde olan Türk futbolunun çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, YouTube kanalları üzerinden de atılımları sürüyor.

Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından dijital etkinliğini artıran ve YouTube'da 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olan Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bıraktıktan sonra aradaki farkı da açmaya başladı.





GALATASARAY İLE FARK 100 BİNE ÇIKTI

YouTube üzerinden çeşitli etkinlikler yapmayı sürdüren sarı-lacivertliler, kasım ayı itibarıyla abone sayısını 1 milyon 736 bin seviyesine çekti ve Galatasaray ile arasındaki farkı da yaklaşık 100 bin aboneye yükseltti.

BJK TV'yi kapatan ve özel paylaşımlarını YouTube üzerinden yapan Beşiktaş ise, iki rakibine oranla oldukça geride kaldı. Siyah-beyazlıların, YouTube'da kasım ayı itibarıyla 693 bin abonesi bulunuyor.





FENERBAHÇE 500 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİ

Hazırlık maçlarını ve yeni transferlerini Youtube'daki "Katıl" özelliği ile üyelerine açıklayan Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte yaklaşık 500 bin liralık gelir elde etti.

Yakın dönemde Alex, Emre, Volkan gibi efsanelerinin jübile maçlarını da YouTube üzerinden yayınlayacağını açıklayan sarı-lacivertliler, rakipleri ile aradaki farkı daha da açacak gibi gözüküyor.