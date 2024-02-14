Fenerbahçe, Zaferin Rengi formalarını satışa sundu! Fiyatlar el yakıyor... Fenerbahçe'nin büyük önem verdiği General Harington Kupası zaferinin filmi çıkıyor. Sarı-lacivertliler dönemin formalarını 1923 liradan satışa sundu.

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ensonhaber.com

Türk spor tarihine damgasını vurmuş ve Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleri karşısında zafer elde ettiği General Harington Kupası’nın hikayesiyle hikayesinin anlatıldığı ve gerçek olaylardan hareketle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alan Zaferin Rengi filmi, 16 Şubat'ta sinemalarda yerini alacak.

Formalar 1923 liradan satılıyor

Sarı-lacivertli yöneticilerin çok önem verdiği filmin yayınlanmasından kısa bir süre öncesinde ise Zaferin Rengi koleksiyonu taraftarla buluştu.

Dönemin formalarını yeniden tasarlayan sarı-lacivertliler, resmi site aracılığıyla formaları 1923 liradan satışa sundu.

Futbolseverler tarafından beğenilen formaların fiyatları ise eleştirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar rakamı fahiş buldu.