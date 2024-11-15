Milli maç arasında Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit ile Ülker Stadyumu'nda bir hazırlık maçında kozlarını paylaştı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

Kıran kırana geçen mücadelede sarı lacivertli taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak tribünleri doldurdu.

TRİBÜNLERDE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Maç sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime yönelik protestolar da vardı. Bazı taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları atarak, yıllardır şampiyonluk getirilememesi ve son dönemdeki kötü sonuçlar nedeniyle tepkilerini gösterdi.

ALİ KOÇ, "YIKILIRSAK İÇERİDEN YIKILIRIZ" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 hafta önce BÜFİD'in düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:

Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar. Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir.