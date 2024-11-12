Fenerbahçe - Zenit maçının biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
EN UCUZ BİLET 10 TL
Bu mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:
Kale arkası tribünler: 10 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacak)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın bilet satışının sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı, 2024-2025 sezonu kombinelerinin geçerli olmayacağı aktarıldı. Müsabakaya bilet satın alacak taraftarların Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması gerekiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış