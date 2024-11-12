Fenerbahçe - Zenit maçının biletleri satışa sunuldu

İHA

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

EN UCUZ BİLET 10 TL

Bu mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: