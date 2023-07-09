Fenerbahçe, Zenit'e penaltılarda mağlup oldu Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'taki ilk maçında Fenerbahçe, normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Zenit'e penaltılarda 4-3 yenildi.

AA

Fenerbahçe, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'ın ilk maçında Rus ekibi Zenit'le karşılaştı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Zenit ilk yarıda ciddi pozisyonlar geliştirip gol fırsatları yakaladı, bu ataklarda Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğriyabat iyi pozisyon alarak tehlikeleri savuşturdu.

2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçına yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkan Fenerbahçe ise ilk yarıda daha çok bekleyerek oynadı ve kaptığı toplarla tehlike yarattı.

İlk ciddi pozisyonunu 22. dakikada Arao ile bulan sarı-lacivertliler 35 ve 42. dakikalarda Serdar Dursun'la gole yaklaştı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra yerinde müdahalelerle birçok top kapan ve takımını atağa çıkaran İsmail Yüksek yeni sezona hazır göründü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıda daha etkiliydi

İkinci yarıya da aynı kadroyla çıkan Fenerbahçe bu bölümde daha etkili gözüken taraftı.

İlk yarıdaki oyunun aksine daha dikine paslar yapan ve atak geliştiren sarı-lacivertliler özellikle Oosterwolde'nin sol kanattan bindirmeleriyle ciddi pozisyonlara girdi.

İrfan Can Eğribayat ile birlikte 90 dakika oyunda kalan oyunculardan İsmail Yüksek ikinci yarıda da iyi performansını sürdürdü.

Kalan sürede her iki takım da aradığı golü bulamadı ve turnuva kuralları gereği maç penaltılara kaldı.

Zenit penaltılarda kazandı

Penaltı atışlarında topun başına geçen Malcom, Adamov, Mosotovoy ve Sutormin ile 4 gol bulan Zenit; İsmail Yüksek, Osayi-Samuel ve Pedro ile 3 gol atan Fenerbahçe'yi 4-3 yenmeyi başardı.

Zenit'te Bakaev penaltı kaçırırken Fenerbahçe'de ise Rossi ve İrfan Can Kahveci penaltıyı gole çeviremeyen isimler oldu.

Zenit: 4 - Fenerbahçe: 3

Stat: Gazprom Arena

Hakemler: Sergey Ivanov, Maksim Gavrilin, Kirill Bolshakov (Rusya)

Zenit: Vasyutin (Dk. 46 Kerzhakov), Karavaev (Dk. 81 Sutormin), Chistyakov (Dk. 81 Adamov), Renan (Dk. 62 Alip), Santos (Dk. 81 Krugovoy), Barrios (Dk. 46 Kovalenko), Queiroz (Dk. 81 Erokhin), Claudinho (Dk. 25 Vasilev), Mantuan (Dk. 62 Bakaev), Malcom, Cassierra (Dk. 63 Mosotovoy)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare (Dk. 71 Osayi-Samuel), Serdar Aziz (Dk. 89 Yiğit Efe Demir), Gustavo Henrique (Dk. 72 Szalai), Oosterwolde (Dk. 77 Peres), Arao (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Crespo), Burak Kapacak (Dk. 63 Rossi), Kent (Dk. 83 Emre Demir), Serdar Dursun (Dk. 71 Pedro)

Sarı kart: Dk. 36 Renan (Zenit)