Fenerbahçe, Zimbru'yu 5 golle geçti Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Zimbru'yu 5-0'lık skorla mağlup etti.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Fenerbahçe 5'ledi

Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.

İlk yarı

6. dakikada sol kanattan Dusan Tadic’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Stefan Szymanski’nin vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi. 8. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

11. dakikada Dusan Tadic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Dusan Tadic’in pasında savunma arkasında sarkan Edin Dzeko, topu ceza sahasına çevirdi. Dzeko’nun pasında topla buluşan Ryan Kent, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Mihail Ştefan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 42. dakikada Shahrom Samiev’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

İkinci yarı

59. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top az fakla üstten auta gitti.

61. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan pasında Mert Hakan Yandaş ceza sahasında topla buluştu. Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topta Edin Dzeko, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 3-0

63. dakikada Edin Dzeko’nun savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Sebastian Szymanski, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 4-0

80. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko’nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

88. dakikada İsmail Yüksek’in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

Yeni transferlerden şov geldi

Karşılaşmanın üçüncü golünü kaydeden Dzeko, Kent ve Szymanski'nin gollerinde de asist yapan isim oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 2 asist ile tamamladı.

Ryan Kent ve Sebastian Szymanski de Dzeko ile birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçında gol sevinci yaşarken, Ferdi Kadıoğlu'nun golünde asisti yapan Dusan Tadic de ilk resmi maçında skora katkı vermiş oldu.

Emre Mor sakatlık yaşadı

Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna dahil olan Emre Mor, 72. dakikada sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Mücadelenin rövanşı, 1 Ağustos Salı günü Zimbru Stadı'nda oynanacak.