Fenerbahçe zirveye çok yakın

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından bay geçtiği haftadan kârlı çıkan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un gitmesiyle göreve başlayan Emre Belözoğlu ile çıkış yakaladı. Geldiği ilk andan itibaren hedefini şampiyonluk olarak belirleyem Belözoğlu, öğrencilerini de buna inandırdı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş ile 1-1 sona eren derbinin ardından takımın başına geçtiğinde puan tablosundaki durum pek iç açıcı değildi.

Zirvedeki siyah-beyazlılar’ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’nin 1 maç da fazlası vardı. Yani fark 8 puana çıkabilirdi. Buna rağmen Belözoğlu takımına ısrarla, “Biz maçlarımızı kazanalım, rakiplerimiz kayıp yaşayacak.” demişti, öyle de oldu.

FENER BAY GEÇTİĞİ HAFTADA KÂRLI ÇIKTI

Fenerbahçe, başarılı çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda Denizlispor, Gaziantep ve Başakşehir’i yenip Yeni Malatya ile berabere kalarak hanesine 10 puan yazdırdı.

Beşiktaş ise Alanya ve Erzurum’u mağlup etti, Ankaragücü ile berabere kaldı ve Kasımpaşa’ya kaybetti. Siyah-beyazlılar son olarak, Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada Sivasspor ile yenişemedi.

Böylece Emre Belözoğlu göreve geldiğinde Fenerbahçe’nin maç fazlasına rağmen 5 olan puan farkı, eşit maç sayısında 3’e düştü.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI ZOR

Şampiyonluk ihtimaline artık sadece Emre Belözoğlu ve öğrencileri değil, taraftarlar da inanıyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın kalan 6 maçında Rizespor ve Galatasaray deplasmanı ile Hatayspor gibi zorlu karşılaşmalara çıkacak olması nedeniyle son derece umutlu. Tabii bunun için Fenerbahçe’nin de yoluna kayıpsız devam etmesi şart.