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    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından 3 puanı aldı

    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından 3 puanı aldı

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler Thiam ve Billong'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek golü Boupendza'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 18:27
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    Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

    ALTAY BAYINDIR DEVLEŞTİ

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Billong'dan geldi. Hatayspor'un tek sayısını ise 90. dakikada gol krallığının zirvesindeki Boupendza kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu.

    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından 3 puanı aldı #1

    FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

    Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından 3 puanı aldı #2

    Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından 3 puanı aldı #3

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