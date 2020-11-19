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- Fenerbahçe'de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 23:32
- Güncelleme : 19.11.2020 - 23:36
Sarı-lacivertlilerdeki yapılan testler sonucunda pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.
"VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELMİŞTİR"
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.