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    Fenerbahçe'de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe'de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 23:32
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 23:36
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    Sarı-lacivertlilerdeki yapılan testler sonucunda pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

    "VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELMİŞTİR"

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.

    Fenerbahçe de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı #1

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