Fenerbahçe'de 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan koronavirüs testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerdeki yapılan testler sonucunda pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

"VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELMİŞTİR"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.



