Fenerbahçe'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Virüse yakalanan oyuncunun Ozan Tufan olduğu açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, bir oyuncu ve bir personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

OZAN TUFAN KENDİSİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin ismini sakladığı oyuncunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim."







