Fenerbahçe'de 10 numaralı forma Arda Güler'e verilecek

Sarı-lacivertlilerde 10 numaralı forma, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen genç oyuncu Arda Güler'e teslim edilecek.

Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken İsmail Kartal'la birlikte çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Matematiksel şampiyonluk ihtimali de olan sarı-lacivertliler, ligde ikinciliğini garanti etmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu.

45 dakikada bir tabelayı değiştirdi

Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı. Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti. 16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.

10 numaralı forma verilecek

Sözcü'nün haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Arda'nın özgüvenini üst seviyeye çıkaracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Genç yıldız adayının gelecek sezondan itibaren 10 numaralı forma ile mücadele etmesi planlanıyor.

Mesut Özil'den devralacak

Bu numarayı, sezon sonunda veda edilmesi beklenen Mesut Özil giyiyor. Yıldız transferi yapılsa bile 10 numara önce Arda Güler'e teklif edilecek. Arda kabul ederse, idol olarak gördüğü, odasının duvarına posterini astığı, kulübün heykelli efsanesi Alex de Souza'nın forma numarasını sırtına geçirecek.

Fenerbahçe tarihinin ligdeki en genç golcüsü olan Arda, kulübün en genç 10 numarası olarak da taç giyecek. Yönetim bu motivasyon ile başarılı futbolcunun gelecek sezon ilk 11'in banko isimlerinden biri olmasını umuyor.