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    Fenerbahçe'de 10 numarayı Arda Güler giyecek

    Fenerbahçe'de 10 numarayı Arda Güler giyecek

    Mesut Özil'in ayrılığı sonrası boşa çıkan 10 numaralı formayı genç futbolcu Arda Güler'in giymesi bekleniyor.
    • 11.07.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 17:50
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    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Mesut Özil'in ayrılığının ardından çok istediği 10 numaralı formaya kavuşabilecek.

    Alex'i idol olarak gören ve sarı-lacivertli forma altındayken onun forma numarasını sırtına geçirmek isteyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu isteğinin yönetim tarafından da kabul görmesi bekleniyor.

    Yeni sezonda 10 numara olacak

    Sahadaki performansıyla tecrübeli oyunculara taş çıkartan Güler'in yeni sezonda 10 numarayı sırtına geçirmesi olağan gözüküyor.

    Fenerbahçe de 10 numarayı Arda Güler giyecek #1

    Fenerbahçe de 10 numarayı Arda Güler giyecek #2

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