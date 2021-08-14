Fenerbahçe'de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı ve 11 oyuncu kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, 15 Ağustos Pazar günü 21:45'te karşı karşıya gelecek.

KAMP KADROSUNA ALINMAYANLAR

Mert Hakan Yandaş

Steven Caulker

Zanka

Nabil Dirar

Mauricio Lemos

Min Jae Kim

Nabil Dirar

Dimitris Pelkas

Burak Kapacak

Çağtay Kurukalıp

Enner Valencia





KADRO DIŞI OLAN İSİMLER

Caner Erkin

Thiam

Sadık Çiftpınar

Sinan Gümüş

Oğuz Kağan Güçtekin

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.