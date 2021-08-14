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    Fenerbahçe'de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı

    Fenerbahçe'de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı ve 11 oyuncu kadroya alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 22:02
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    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

    Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

    Fenerbahçe ile Adana Demirspor, 15 Ağustos Pazar günü 21:45'te karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı #1

    KAMP KADROSUNA ALINMAYANLAR

    Mert Hakan Yandaş

    Steven Caulker

    Zanka

    Nabil Dirar

    Mauricio Lemos

    Min Jae Kim

    Nabil Dirar

    Dimitris Pelkas

    Burak Kapacak

    Çağtay Kurukalıp

    Enner Valencia

    Fenerbahçe de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı #2

    KADRO DIŞI OLAN İSİMLER

    Caner Erkin

    Thiam

    Sadık Çiftpınar

    Sinan Gümüş

    Oğuz Kağan Güçtekin

    FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

    Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.

    Fenerbahçe de 11 oyuncu kamp kadrosuna alınmadı #3

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