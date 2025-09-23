Fenerbahçe'de '2 futbolcu, gazeteciye başkanlık seçimiyle ilgili mesaj attı' iddiası

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin netleşmesiyle ve Kasımpaşa maçı aynı güne denk geldi.

Sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçtiği, rakibinin ikinci devreyi 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldığı Kasımpaşa maçıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

2 FUTBOLCU BANA MESAJ ATTI İDDİASI: SEÇİM NASIL GİDİYOR?

Kongrede Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki yarışın kızıştığı ve oy sayımının sürdüğü anlarda, maçın başlamasına 20 dakika kala 2 futbolcunun “Başkanlık seçimi nasıl gidiyor?” diye mesaj attığı öğrenildi.

Futbol Arena ekranında konuşan Sercan Hamzaoğlu, iddiasına göre kendisine mesaj atan oyunculardan birinin sahaya 11’de çıktığını belirtti.

"SORUN YAŞAR MIYIZ?"

Maçın ardından birçok yabancı futbolcunun, F.Bahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile konuşup, “Başkanlık değişimi bizi etkiler mi? Bize buraya gelirken güçlü ve zengin bir başkanla kimsenin F.Bahçe’den alacağı kalmadı şeklinde anlatıldı. Şimdi sorun yaşar mıyız?” diye sorduğu kaydedildi.

Özek’in ise “Hiçbir sorun yaşanmaz.” yanıtını verdiği belirtildi.