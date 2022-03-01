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    Fenerbahçe'de 2 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor

    Fenerbahçe'de 2 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor

    Önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarını yapan Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yla yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 16:31
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    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyet serisine başladı.

    Sarı-lacivertliler, Giresunspor ve Hatayspor'un ardından Kasımpaşa'yı da yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

    SARI-LACİVERTLİLER YENİ SEZONUN KADROSUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

    Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla ikincilik ümitlerini yeşertti.

    Kasımpaşa galibiyeti sonrası sarı-lacivertli ekipte yüzler gülerken, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlandı.

    SOSA VE GUSTAVO YOLCU

    Yeni sezonda kadroda olmayacak isimlerin başında ise Luiz Gustavo ve Jose Sosa geliyor.

    Bu sezon adeta yokları oynayan iki oyuncunun gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe de 2 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor #1

    Fenerbahçe de 2 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor #2


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