Fenerbahçe'de 2 oyuncu pozitif

Sarı-lacivertlilerde iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs vakaları büyük bir hızla artmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

KULÜP AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.