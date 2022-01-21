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- Fenerbahçe'de 2 oyuncu pozitif
Fenerbahçe'de 2 oyuncu pozitif
Sarı-lacivertlilerde iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 13:39
- Güncelleme : 21.01.2022 - 13:51
Koronavirüs vakaları büyük bir hızla artmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
KULÜP AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.