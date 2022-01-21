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    Fenerbahçe'de 2 oyuncu pozitif

    Sarı-lacivertlilerde iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 13:51
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    Fenerbahçe'de 2 oyuncu pozitif

    Koronavirüs vakaları büyük bir hızla artmaya devam ediyor.

    Fenerbahçe'de de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    KULÜP AÇIKLAMASI

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.


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