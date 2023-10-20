Fenerbahçe'de 2 sakatlık

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık ve Joshua King'in de sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Serdar Aziz ile Norveçli oyuncu Joshua King'in sakatlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildiği ve 32 yaşındaki stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.
King'in ise sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık belirlendiği aktarıldı. İki futbolcuya da "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Kulüp açıklaması
Fenerbahçe'den gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz’in Acibadem Saglik Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King’in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.
İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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