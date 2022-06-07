Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu mu?

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu mu?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Peki, Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletleri ne kadar oldu?

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelmesinin ardından, yeni sezon hazırlıklarının başlamasına az bir süre kaldı.

2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, tüm taraftarını ise statlarda görmek istiyor.

Şampiyonluk için kararlı olan Ali Koç, yeni sezon yapılanmasını ise buna göre hazırlamaya başladı.

Bilet alıp maçlara gelen taraftarlar dışında da kombine bilet kullananlarla ilgili detaylar gündeme geldi.

Kombinesini alıp takımını yeni sezonda statta desteklemek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletleri ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletleri ne kadar oldu? İşte yanıtı..

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatları belli oldu mu?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Sarı Lacivertliler'de 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi yarın saat 09.00’da yenileme süreci ile başlıyor.

İşte kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili detaylar şöyle aktarıldı;

Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır.

Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır.