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    Fenerbahçe'de 3 futbolcu ceza sınırında

    Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular haftaya oynar ve kart görürse, milli ara sonrası Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 16:25
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    Fenerbahçe'de 3 futbolcu ceza sınırında

    Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertlilerde Gustavo ve Novak ceza sınırında bulunuyordu. Gustavo sakatlanıp çıktı, kart görmedi.

    Novak da 41'de girdiği oyunu kartsız tamamladı. Dün gece kart gören Zajc ise ceza sınırına geldi.

    KART GÖRÜRLERSE DERBİDE YOKLAR

    3 futbolcu önümüzdeki hafta oynar ve sarı kart görürse, Milli ara sonrası Galatasaray 'a karşı giyemeyecek.

    Fenerbahçe de 3 futbolcu ceza sınırında #1

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