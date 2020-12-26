- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan isimlerin kim oldukları ise açıklanmadı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 19:52
- Güncelleme : 26.12.2020 - 20:12
Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Ozan Tufan'ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
3 OYUNCUDA KORONA TESTİ POZİTİF
Kulüp, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
İSİMLER AÇIKLANMADI
15. haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe'de, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.