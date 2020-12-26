Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan isimlerin kim oldukları ise açıklanmadı.

Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Ozan Tufan'ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

3 OYUNCUDA KORONA TESTİ POZİTİF

Kulüp, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."





İSİMLER AÇIKLANMADI

15. haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe'de, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.