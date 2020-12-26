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    Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan isimlerin kim oldukları ise açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 19:52
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 20:12
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    Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor.

    Sarı-lacivertli kulüp, Ozan Tufan'ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    3 OYUNCUDA KORONA TESTİ POZİTİF

    Kulüp, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

    Fenerbahçe de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif #1

    İSİMLER AÇIKLANMADI

    15. haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe'de, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.

    Fenerbahçe de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif #2

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