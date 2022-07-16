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    Fenerbahçe’de 3 isim idmanda yer almadı

    Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de 3 futboldu idmana çıkmadı.
    • 16.07.2022 - 12:23
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    Fenerbahçe’de 3 isim idmanda yer almadı

    Transfer döneminde takımına bir çok önemli ismi katan Fenerbahçe’de hazılırlıklar sürüyor.

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir bölümü basın mensuplarına açık antrenman düzenlendi.

    Gerçekleştirilen antremanda sakatlıkları devam eden ve transferleri konuşulan bazı isimler yer almadı.

    Sarı-lacivertli isimlerin arasında, Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra grip olan Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.

    Yeni transferler sahadaydı

    Transferleri çokça ses getiren Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King’in de yer aldığı idman koşu çalışması başladı.

    Ardından gruplara ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmaların basına kapalı alanda yapıldığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını pazar günü yapacağı antremanla devam edecek.

    Fenerbahçe’de 3 isim idmanda yer almadı #1


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