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    Fenerbahçe'de 3 koronavirüs vakası

    Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde daha önce de 1 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:40
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    Fenerbahçe'de 3 koronavirüs vakası

    Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde daha önce de 1 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

    Ayrıntılar gelecek...

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