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Fenerbahçe'de 3 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde daha önce de 1 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 09:39
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:40
Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde daha önce de 1 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.
Ayrıntılar gelecek...