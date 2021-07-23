Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Pereira'nın raporu doğrultusunda 4 oyuncunun takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni hoca Vitor Pereira yaptırdığı antrenmanlarla oyuncularını aynı zamanda test ediyor.

Performansından memnun olduğu futbolcuların takımda kalmasını isteyen Portekizli hoca, beğenmediği oyuncuları da belirliyor.

4 OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Pereira takımda istemediği 4 oyuncunun üzerini çizdi. Bu futbolcular; Sadık Çiftpınar, Mame Thıam, Kemal Ademi, Oğuz Kaan Güçtekin oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.





"GELECEK PLANLAMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTIR"

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.