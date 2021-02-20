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    Fenerbahçe'de 4 isim Göztepe maçında yok

    Fenerbahçe'de 4 isim Göztepe maçında yok

    Yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, Gustavo, İrfan Can, Novak ve Lemos forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde 5 isim de sarı kart sınırında bulunuyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.02.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 16:02
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    Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 2-1 yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Göztepe'yi de mağlup ederek galibiyet serisi oluşturmak istiyor.

    Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, sakatlıktan yeni çıkan Gustavo, İrfan Can, Novak ve cezalı Lemos maçta forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe de 4 isim Göztepe maçında yok #1

    5 İSİM SINIRDA

    Fenerbahçe'de ayrıca Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart sınırında bulunuyor.

    Bu isimler eğer yarınki maçta kart görürse, 27. haftada oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    PELKAS DÖNÜYOR

    Diğer taraftan sakatlıktan kurtulan Yunan oyuncu Pelkas, şans bulması halinde Göztepe mücadelesinde forma giyebilecek.

    Fenerbahçe de 4 isim Göztepe maçında yok #2

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