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Fenerbahçe'de 4 isim Göztepe maçında yok

Fenerbahçe'de 4 isim Göztepe maçında yok

Yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, Gustavo, İrfan Can, Novak ve Lemos forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde 5 isim de sarı kart sınırında bulunuyor.