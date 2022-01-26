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    Fenerbahçe'de 4 oyuncunun testi pozitif

    Fenerbahçe'de 4 oyuncunun testi pozitif

    Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:11
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    Fenerbahçe’ye Antalya kampı öncesi kötü haber geldi. Sarı-laciverliler, 4 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in sakatlığından dolayı Antalya kampına katılamayacağı ve tedavisine İstanbul'da devam edileceği duyuruldu.

    KULÜP AÇIKLAMASI

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Fenerbahçe de 4 oyuncunun testi pozitif #1

    Fenerbahçe de 4 oyuncunun testi pozitif #2


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