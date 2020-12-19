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    Fenerbahçe'de 4 sakat futbolcunun son durumu

    Bu akşam Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia'in Ocak 2021'de sahalara dönecekleri öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 11:15
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    Fenerbahçe'de 4 sakat futbolcunun son durumu

    Gaziantep'i yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu.

    BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA YOKLAR

    Kadroya alınmayan Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia'nın çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçında da forma giyemeyecekleri öğrenildi.

    Fenerbahçe de 4 sakat futbolcunun son durumu #1

    15. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertlilerde bu 4 futbolcunun, Ocak 2021'de oynanacak Kasımpaşla maçıyla birlite sahalara döneceği belirtildi.

    OCAK AYINDA TÜM SAKATLAR İYİLEŞECEK

    Kanarya, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına, bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde girecek.

    Fenerbahçe de 4 sakat futbolcunun son durumu #2

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