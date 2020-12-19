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Fenerbahçe'de 4 sakat futbolcunun son durumu

Fenerbahçe'de 4 sakat futbolcunun son durumu

Bu akşam Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia'in Ocak 2021'de sahalara dönecekleri öğrenildi.