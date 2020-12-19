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Fenerbahçe'de 4 sakat futbolcunun son durumu
Bu akşam Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia'in Ocak 2021'de sahalara dönecekleri öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 11:15
Gaziantep'i yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de sakatların son durumu belli oldu.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA YOKLAR
Kadroya alınmayan Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia'nın çarşamba günü oynanacak Başakşehir maçında da forma giyemeyecekleri öğrenildi.
15. haftayı bay geçecek olan sarı-lacivertlilerde bu 4 futbolcunun, Ocak 2021'de oynanacak Kasımpaşla maçıyla birlite sahalara döneceği belirtildi.
OCAK AYINDA TÜM SAKATLAR İYİLEŞECEK
Kanarya, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına, bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde girecek.