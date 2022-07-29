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    Fenerbahçe'de 5 sakatlık birden

    Fenerbahçe'de 5 sakatlık birden

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yayımlarken yeni transfer Joao Pedro'da da üst adale yırtığı tespit edildiği duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 19:33
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    Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e yenilen Fenerbahçe, maç sonrası ağır yara aldı.

    Haftaya Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacka ile karşılacak olan Fenerbahçe'de sakat oyunlar can sıkıyor.

    Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.

    5 oyuncu sakat

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların hastanede detaylı testlerin yapıldığı aktarıldı ve 5 oyuncunun sakatlığı ile bilgi paylaşıldı.

    Fenerbahçe'de sakat isimler şöyle:

    Joshua King: Burkulma

    Altay Bayındır: Diz travması

    Joao Pedro: Üst adale yırtığı

    Ferdi Kadıoğlu: Kasıkta zorlanma

    İrfan Can Kahveci: Darbeye bağlı zorlanma

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