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Fenerbahçe'de 5 sakatlık birden
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yayımlarken yeni transfer Joao Pedro'da da üst adale yırtığı tespit edildiği duyurdu.
- Haber Merkezi
- 29.07.2022 - 19:32
- Güncelleme : 29.07.2022 - 19:33
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e yenilen Fenerbahçe, maç sonrası ağır yara aldı.
Haftaya Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacka ile karşılacak olan Fenerbahçe'de sakat oyunlar can sıkıyor.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.
5 oyuncu sakat
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların hastanede detaylı testlerin yapıldığı aktarıldı ve 5 oyuncunun sakatlığı ile bilgi paylaşıldı.
Fenerbahçe'de sakat isimler şöyle:
Joshua King: Burkulma
Altay Bayındır: Diz travması
Joao Pedro: Üst adale yırtığı
Ferdi Kadıoğlu: Kasıkta zorlanma
İrfan Can Kahveci: Darbeye bağlı zorlanma