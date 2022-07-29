Fenerbahçe'de 5 sakatlık birden

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yayımlarken yeni transfer Joao Pedro'da da üst adale yırtığı tespit edildiği duyurdu.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e yenilen Fenerbahçe, maç sonrası ağır yara aldı.

Haftaya Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacka ile karşılacak olan Fenerbahçe'de sakat oyunlar can sıkıyor.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.

5 oyuncu sakat

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların hastanede detaylı testlerin yapıldığı aktarıldı ve 5 oyuncunun sakatlığı ile bilgi paylaşıldı.

Fenerbahçe'de sakat isimler şöyle:

Joshua King: Burkulma

Altay Bayındır: Diz travması

Joao Pedro: Üst adale yırtığı

Ferdi Kadıoğlu: Kasıkta zorlanma

İrfan Can Kahveci: Darbeye bağlı zorlanma