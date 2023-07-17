Fenerbahçe'de 7 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rusya'daki kamp sonrası 7 futbolcunun takımdan gönderilmesi için yönetime rapor verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Rusya'da düzenlenen turnuvada takımın birçok oyuncusunu inceleme fırsatı buldu.

Antrenmanlarda ve maçlarda futbolcuları analiz eden İsmail Kartal ve ekibi, başlangıç olarak 7 futbolcunun biletini kesti.

Attila Szalai, Joao Pedro, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un takımdan gitmesini isteyen deneyimli teknik adam yönetime de bu doğrultuda rapor sundu.

Yönetim takım arıyor

Özellikle Szalai'nin aklının Avrupa'da olduğunu düşünen İsmail Kartal, oyuncunun değerinin düşmeden satılmasını istiyor.

Fenerbahçe yönetimi de 7 futbolcu için takım bulma arayışına girmiş durumda.