Fenerbahçe'de 70 milyon euroluk dev plan

Bu sezon da oyun olarak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde parlayan 3 oyuncusunu (Ozan, Altay ve Szalai) toplamda 70 milyon euroya satmak istiyor.

Son zamanlarda transfer sezonlarında aldıkları oyuncular kadar sattıkları isimlerle de dikkat çeken Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Vedat Muriç'in ardından bu sezon sonunda da yüklü bonservis kazanmak istiyor.

Kadrosunda gelecek vadeden isimler bulunduran sarı-lacivertliler, şu sıralar revaçta olan Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Attila Szalai için bir plan oluşturdu.

OZAN İÇİN 20 MİLYON İSTENİYOR

Ligin ilk yarısında iyi bir oyun sergileyen tam düşüşe geçmişken A Milli Takım'da yeniden kendini bulan Ozan Tufan'a, Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, adı Premier Lig takımlarıyla da anılan milli futbolcu için istenen bonservisi 20 milyon euro olarak belirledi.

SZALAI 25 MİLYON EURO

Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai de hem milli takım hem de çubuklu formayla gösterdiği performansla alkış alırken birçok takımın da gözlemci listesine girmeyi başardı. Fenerbahçe, Macar futbolcu için kapıyı çalan takımlardan 25 milyon euro talep edecek.

Bu sezonun en formda oyuncularından biri olan ve kurtarışlarıyla Fenerbahçe'nin umutlarını korumasını sağlayan Altay Bayındır da Ajax ve Tottenham tarafından takip edilen isimler arasında yer alıyor.

ALTAY DA 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istese de gelecek teklife göre durum değişebilir. Sarı-lacivertliler başarılı kaleci için 25 milyon euro civarında bir ücret bekliyor.

70 MİLYONLUK DEV PLAN

Başkan Ali Koç'un 3 futbolcudan 70 milyon euro kazanmak için oluşturduğu plan çerçevesinde hareket edecek olan teknik sorumlu ve sportif direktör Emre Belözoğlu, bu fiyatlar çerçevesinde kulüplerle görüşme gerçekleştirecek.