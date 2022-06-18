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    Fenerbahçe'de 8 yolcu

    Fenerbahçe'de 8 yolcu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında takımdan ayrılmasını istediği 8 ismi yönetime iletti.
    • 18.06.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 12:22
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    Süper Lig'de yeni sezon için top başı yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürütüyor. Gelecek isimlerin yanı sıra, gönderilecek futbolcular da netleşmeye başladı.

    Yeni sezonda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-lacivertliler, ön eleme maçları için sezonu erken açtı.

    Transfer çalışmalarını da hızlı bir şekilde bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, şu ana kadar 2 yeni oyuncuyu resmiyete kavuşturdu.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #1

    Yabancı sayısı 20'ye yakın

    Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu sayısı da dikkatleri çekti.

    Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 20'ye yakın yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe'nin bu sorunu nasıl çözeceği merak ediliyordu.

    Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Vitor Pereira ve Erol Bulut döneminde transfer edilen yabancı oyuncuların 8'i için karar verdi.

    İşte Jorge Jesus'un yabancı raporu:

    Mbwana Samatta

    Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan ismi Mbwana Samatta, Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yok. Royal Antwerp'ten dönen Samatta için gelecek teklifler değerlendirilecek.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #2

    Mauricio Lemos

    Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Mauricio Lemos da Portekizli teknik adam tarafından bileti kesilen isimlerden. Sezonu Beerschot'da kiralık geçiren Uruguaylı stoperin Süper Lig'den talipleri var.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #3

    Marcel Tisserand

    Dönem dönem etkili olsa da istikrar yakalayamayan Marcel Tisserand da gözden çıkarıldı. Kayserispor başta olmak üzere oyuncunun bazı talipleri bulunuyor.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #4

    Filip Novak

    Fenerbahçe'de gözden düşen isimlerden biri de Filip Novak. Yeni sezon öncesi sol bek takviyesi yapacak olan Kanarya, Jorge Jesus'un da onayıyla Filip Novak ile yollarını ayıracak. Oyuncu Sivasspor ve Sparta Prag'ın gündeminde.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #5

    Luiz Gustavo

    İlerleyen yaşı ve yüksek maliyeti sebebiyle Fenerbahçe'nin göndermek istediği Luiz Gustavo da Jorge Jesus'un düşünmediği isimlerden. Portekizli hoca, çapa görevi görecek bir 6 numara transferi istiyor.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #6

    Dimitris Pelkas

    Erol Bulut döneminde takımın vazgeçilmezi olan Dimitris Pelkas da gözden düştü. Jorge Jesus sözleşmesinin son yılına giren Pelkas'ın gönderilmesine onay verdi.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #7

    Max Meyer

    Fenerbahçe'nin tartışılan transferlerinden Max Meyer de yolcular arasında. Sezonu Midtjylland'da kiralık geçiren Alman futbolcu da Sarı-Lacivertlilere veda edecek.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #8

    Allahyar Sayyadmanesh

    Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri de Allahyar olmuştu. Jorge Jesus'un planları arasında olmayan Allahyar, Hull City'ye transfer oluyor.

    Fenerbahçe de 8 yolcu #9


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